В Таджикистане самый большой рост ВВП среди стран СНГ

Душанбе, , 19:06 — REGNUM Самый большой рост валового внутреннего продукта среди стран Содружества независимых государств зафиксирован в Таджикистане — 7,3%. Такие данные приводит статистический комитет СНГ.

На втором месте по росту ВВП идет Туркмения — 6,2% и замыкает тройку лидеров Армения — 6%. По данным комитета, предварительный рост ВВП всего СНГ — 2,2%.

Среди стран с наименьшим ростом ВВП оказалась Украина — 2,8%, Россия — 2,3% и Азербайджан — 1,4%.

Кроме того, оказалось, что Таджикистан входит в тройку лидеров Содружества по росту объемов производства промышленной продукции. По этому показателю вперед вышел Узбекистан (14,4%), Таджикистан на втором месте (11,8%), Белоруссия занимает третью строчку рейтинга (5,7%). Меньший рост зафиксирован в России — 2,9%, Азербайджане — 1,5% и на Украине — 1,1%. В среднем по странам СНГ рост промышленного производства — 2,8%.

Напомним, что в 2018 году объем ВВП Таджикистана составил 68,8 млрд сомони или более 7,3 млрд долларов. Рост экономики превысил ожидания правительства на 0,3% от запланированного.

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