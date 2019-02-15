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Внешний долг Таджикистана составил 38% к ВВП

Экономика

Прекращать заимствования в стране не собираются

Душанбе, 15 февраля 2019, 19:04 — REGNUM  Объем внешнего долга Таджикистана на начало 2019 года составил 2 млрд 924,2 млн долларов или 38% к ВВП. Об этом на встрече с журналистами сегодня, 15 февраля, сообщил министр финансов страны Файзиддин Каххорзода.

По его словам, в 2017 году Таджикистан подписал 12 кредитных и грантовых соглашений на сумму 402,6 млн долларов. При этом сумма кредитов составляет 120,2 млн долларов, остальная часть — 62,5% — составляет грантовые средства, а это более 251,1 млн долларов.

Ранее сообщалось, что в ближайшие три года правительство Таджикистана собирается привлечь у международных финансовых организаций и фондов более 776 млн долларов внешних льготных заимствований. Процентная ставка — 0,75%-2% годовых, а сроки погашения от 20 до 40 лет. Потратить эти средства власти планируют на развитие транспортных коммуникаций (43 проекта), сельского хозяйства и мелиорации (10), энергетики и промышленности (27).

Всего на эту сумму предполагается реализовать 134 проекта.

Напомним, что в ходе пресс-конференции глава таджикистанского минфина также сообщило том, что ведется работа по привлечению льготных средств международных финансовых институтов на достройку Рогунской ГЭС. Объемы бюджетного финансирования в 2019 году предполагаются значительно ниже, чем годом ранее.

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Экономика Таджикистана
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