Туркменская нефть споткнулась об дефицит танкеров

Ашхабад, , 19:01 — REGNUM Туркмения планировала экспортировать через Дагестан не менее полутора миллионов тонн нефти в течение 2019 года. Однако из-за того, что туркменские поставщики сменили трейдера — азербайджанского «SOCAR» на швейцарскую компанию «Vitol», поставки туркменской нефти за рубеж сократились почти в два раза, пишет «Хроника Туркменистана».

Причиной тому стало отсутствие у швейцарской фирмы достаточного количества танкеров, необходимых для перевозки нефти по Каспийскому морю.

«Vitol» попыталась зафрахтовать принадлежащие «SOCAR» нефтевозные корабли, но азербайджанский трейдер ответил категорическим отказом, поскольку подобная сделка не в его интересах.

В итоге швейцарская компания всё же смогла арендовать несколько дополнительных танкеров, часть из которых — старые корабли, такие как «Григорий Бугров», сошедший со стапелей 44 года назад, затонувший в 2011 году, после чего поднятый и вновь запущенный в эксплуатацию, пишет «Reuters».

Российское министерство энергетики сообщает, что в январе 2019 года поставок туркменской нефти в Россию не было, а в текущем месяце планируется поставить только 80 тысяч тонн.

Отмечается, что по данным источников, все принадлежащие Туркмении резервуары для хранения нефти уже заполнены, а потому существует риск того, что теперь туркменской стороне придется замедлить добычу черного золота», — констатирует источник, связанный с нефтяным рынком.

ИА REGNUM напоминает, что на территории Туркмении уже открыто более 190 нефтяных и газовых месторождений, а запасы углеводородов глубоководных месторождений на Каспии составляют до 12 млрд тонн нефти и свыше 6 трлн кубометров природного газа.

Отметим, что трейдер «Vitol» осуществляет транзит нефти с туркменских месторождений «Челекен» и «Окарем». Ежегодно на «Челекене» добывается до 2,4 млн тонн нефти, а на месторождении «Окарем» — до 300 тысяч тонн.