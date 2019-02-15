Все фигуранты дела Baring Vostok арестованы

Москва, , 18:44 — REGNUM Басманный суд Москвы арестовал всех фигурантов уголовного дела о мошенничестве, связанного с деятельностью инвестиционной компании Baring Vostok. Решение об избрании мер пресечения суд вынес сегодня, 15 февраля.

Под стражу были отправлены: основатель компании Baring Vostok гражданин США Майкл Калви, директор по инвестициям Baring Vostok Иван Зюзин, партнер по индустрии финансового сектора Baring Vostok Филипп Дельпаль, партнер Baring Vostok Ваган Абгарян.

Кроме того, были арестованы генеральный директор «Первого коллекторского бюро» Максим Владимиров и советник председателя правления «Норвки Банк» Алексей Кордичев. При этом Кордичев согласился сотрудничать со следствием и дал показания против других фигурантов. Он также просил суд избрать ему более мягкую мер пресечения, но суд все равно его арестовал.

Все арестованные обвиняются по статье 159 УК РФ («Мошенничество в составе организованной группы в особо крупном размере»).

По версии следствия, все они причастны к хищению 2,5 млрд рублей через выданный кредит банком «Восточный», который принадлежит Калви.

Адвокат Калви пояснил, что кредит в 2,5 млрд рублей был оформлен коллекторному агентству «Первое коллекторское бюро» в 2015 году. В 2017 году было оформлено отступное, с которым согласны не все акционеры, пояснил адвокат. Это и стало поводом для возбуждения уголовного дела.