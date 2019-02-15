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В Росстандарте заявили о сокращении доли фальсификата на рынке

Экономика

Доля фальсификата в России за три года сократилась с 27% до 20%

Сочи, Краснодарский край, 15 февраля 2019, 18:37 — REGNUM  Доля фальсифицированной продукции на российском рынке в 2018 году сократилась до 20%. Об этом 15 февраля сообщил заместитель руководителя Росстандарта Алексей Кулешов на конференции в рамках инвестиционного форума в Сочи.

«Если в 2015 году доля такой продукции составляла 27%, то сегодня нам удалось её снизить… примерно до 20%», — приводит слова замглавы федерального агентства RNS.

Кулешов отметил, что сокращения показателя удалось добиться, в том числе, за счёт «активной работы на топливном, цементном рынках, рынке кабельной продукции».

До 2025 года Росстандарт ставит задачу снизить долю фальсификата до 5%, отметил он.

По словам Кулешова, ведомство считает такую задачу реалистичной и реализуемой «при условии принятия дополнительных мер по борьбе с фальсификатом на рынке».

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