В Росстандарте заявили о сокращении доли фальсификата на рынке

Сочи, Краснодарский край, , 18:37 — REGNUM Доля фальсифицированной продукции на российском рынке в 2018 году сократилась до 20%. Об этом 15 февраля сообщил заместитель руководителя Росстандарта Алексей Кулешов на конференции в рамках инвестиционного форума в Сочи.

«Если в 2015 году доля такой продукции составляла 27%, то сегодня нам удалось её снизить… примерно до 20%», — приводит слова замглавы федерального агентства RNS.

Кулешов отметил, что сокращения показателя удалось добиться, в том числе, за счёт «активной работы на топливном, цементном рынках, рынке кабельной продукции».

До 2025 года Росстандарт ставит задачу снизить долю фальсификата до 5%, отметил он.

По словам Кулешова, ведомство считает такую задачу реалистичной и реализуемой «при условии принятия дополнительных мер по борьбе с фальсификатом на рынке».