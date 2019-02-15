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На Уолл-стрит рады «прогрессу» на переговорах США и Китая

Экономика

Обе стороны оценили итоги переговоров в Пекине позитивно

Нью-Йорк, США, 15 февраля 2019, 18:28 — REGNUM  Заявления сторон о «прогрессе», достигнутом в ходе раунда торговых переговоров США и Китая в Пекине, обрадовало Уолл-стрит, 15 февраля передает агентство Reuters.

На открытии фондового рынка США индекс Dow Jones вырос на 125,24 пункта (0,49%), до 25 564,63 пункта, индекс S&P 500 вырос на 14,51 пункта (0,53%), до 2760,24 пункта, индекс Nasdaq вырос на 41,61 пункта (0,56%), до 7468,57 пункта.

Как сообщало ИА REGNUM, обе стороны оценили итоги переговоров в Пекине позитивно, однако никаких соглашений пока достигнуто не было. Переговоры продолжатся в Вашингтоне на следующей неделе.

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Фондовый рынок
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