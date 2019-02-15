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Прибалтика создает единый газовый рынок, но без Литвы

Экономика

Газотранспортные компании Латвии, Эстонии и Финляндии начинают переговоры

Таллин, 15 февраля 2019, 18:10 — REGNUM  Между компаниями, управляющими газотраспортными сетями Эстонии (Elering), Латвии (Conexus Baltic) и Финляндии, в четверг, 14 февраля, заключен договор о создании единого латвийско-финско-эстонского газового рынка к 2020 году. Об этом сообщает Baltic Course со ссылкой на пресс-секретаря эстонской компании Elering.

Как сообщили в компании, данное соглашение предоставляет возможность обеспечивать импорт газа в подписавшие договор страны по единому газовому тарифу и упразднить пограничные сборы между ними.

По словам председателя правления Elering Таави Вескимяги, соглашение — это важный шаг в направлении единого регионального рынка электроэнергии и газа.

Сегодня же в латвийских СМИ появилось сообщение о начале работы на латвийском газовом рынке с 18 февраля 2018 года предприятия Latvenergo (государственная энергетическая компания Латвии) под брендом Elektrum по поставкам природного газа для домашних хозяйств. Таким образом, у предприятия Latvijas gāze, которое является монополистом по газоснабжению в Латвии, появится конкурент. Однако, как сообщает программа «Сегодня вечером» телеканала LTV7, существенный изменений в счетах за газ не произойдет.

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Газодобыча и транспортировка газа
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