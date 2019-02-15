Хотят управлять автомобилем в 4 пары рук – Катасонов о 12 макрорегионах

Москва, , 18:37 — REGNUM Разделение России на 12 макрорегионов негативно скажется на управлении государством. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал профессор экономики МГИМО, председатель Русского экономического общества им. Шарапова Валентин Катасонов.

«Это не просто имитация работы, это разрушение управления государством. Уже сегодня есть острые отношения между министрами и теми, кто курирует федеральные округа. Появится начальник над макрорегионом, он тоже будет качать права, выяснять отношения», — выразил опасения экономист.

Катасонов отметил, что правительство сообщает о новых программах, хотя не отчиталось о реализации старых. При этом новая стратегия не имеет отношения к экономике.

«Это реализация того, что еще в Древнем Риме называлось «разделяй и властвуй». Это все равно что управлять автомобилем в 4 пары рук, кончится это катастрофой», — сделал свой прогноз профессор МГИМО.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, правительство России утвердило Стратегию пространственного развития страны до 2025 года. В ее рамках РФ разделяется на 12 макрорегионов. Таким образом планируется сократить межрегиональные различия в уровне и качестве жизни людей, ускорить темпы экономического роста.

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