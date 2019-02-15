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Налоговая нагрузка на средний бизнес Италии снизилась до 32%

Экономика

«Семейные» предприятия платят больше налогов, чем крупный бизнес

Рим, 15 февраля 2019, 18:00 — REGNUM  Уровень налоговой нагрузки на средний (также именуемый «семейным») бизнес в Италии составляет 32,3%, передает Italia Oggi в пятницу, 15 февраля.

В сравнении с 2011 годом налоговая нагрузку на этот вид бизнеса снизилась почти на 8%, тогда она составляла 40%.

Налоговые послабления позволили среднему бизнесу увеличить свою долю в общем производстве добавленной стоимости (с 12,4 до 18,6%), выручке (с 14,6 до 19,8%) и долю в экспорте (с 15,6 до 18,7%).

Тем не менее, «семейные» предприятия в Италии платят больше налогов, чем крупный бизнес (27,6% по актуальным данным).

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Экономика Италии
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