Пятница, 15 Февраля 2019 года
17:58:43 МСК

Лайтхайзер: США и Китай «добились прогресса в очень сложных вопросах»

Экономика

«Нам предстоит много работы, но есть и надежда»

Пекин, 15 февраля 2019, 17:58 — REGNUM  Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер прокомментировал итоги прошедшего в Пекине раунд торговых переговоров Соединенных Штатов и Китая, 15 февраля передает агентство Reuters.

«Мы уверены, что добились прогресса в очень важных и очень сложных вопросах. Нам предстоит много работы, но есть и надежда», — заявил Лайтхайзер журналистам.

Других итогов встречи в Пекине, кроме заявлений о «прогрессе» и «предстоящей работе», пока не озвучила ни одна сторона переговоров.

Читайте также: Белый дом: Переговоры в Китае «привели к прогрессу»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Торговая война между Китаем и США
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить