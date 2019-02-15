Лайтхайзер: США и Китай «добились прогресса в очень сложных вопросах»

Пекин, , 17:58 — REGNUM Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер прокомментировал итоги прошедшего в Пекине раунд торговых переговоров Соединенных Штатов и Китая, 15 февраля передает агентство Reuters.

«Мы уверены, что добились прогресса в очень важных и очень сложных вопросах. Нам предстоит много работы, но есть и надежда», — заявил Лайтхайзер журналистам.

Других итогов встречи в Пекине, кроме заявлений о «прогрессе» и «предстоящей работе», пока не озвучила ни одна сторона переговоров.

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