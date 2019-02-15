Белый дом: США не будут продлевать «заморозку» пошлин против Китая

Вашингтон, , 17:45 — REGNUM Правительство США не намерено продлевать «заморозку» по введению новых пошлин на товары из Китая, 15 февраля передает агентство Reuters.

Согласно заявлению пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, стороны «продолжат работу по всем нерешенным вопросам до наступления крайнего срока 1 марта 2019 года».

Как сообщало ИА REGNUM, 15 февраля завершились торговые переговоры между представителями США и Китая в Пекине, на следующей неделе стартуют переговоры в Вашингтоне.

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