Ростовская область привлекла в Сочи вдвое меньше инвестиций, чем в 2018-м

Сочи, Краснодарский край, , 17:45 — REGNUM Объём инвестиций по соглашениям, подписанным Ростовской областью на Российском инвестиционном форуме «Сочи-2019», составил более 44,5 млрд рублей. Это вдвое меньше, чем по итогам участия донской делегации в форуме в 2018 году, сообщает ИА REGNUM 15 февраля.

Экспозицию Донского края сопровождал слоган «Ростовская область — тихая гавань для инвесторов». Главный акцент был сделан на портовые проекты, развитие портовой инфраструктуры, донского продовольственного экспорта.

В Агентстве инвестиционного развития Ростовской области уточнили, что соглашения о реализации новых портовых проектов были подписаны с агрохолдингом «Степь» (1,1 млрд рублей) и компанией «Морской зерновой терминал» (680 млн рублей). Реализация этих проектов позволят нарастить мощности азовского и таганрогского портов.

Контракт на солидную сумму подписан с «ЮгСтройИнвест-Дон» — компания построит в Ростове-на-Дону новый жилой микрорайон «Вересаево». Инвестиции в проект составят более 24 млрд рублей.

Всего же Ростовская область представила в Сочи свыше 75 проектов на сумму более 490 млрд рублей.

ИА REGNUM напоминает, что в 2018 году Донской регион заключил 10 соглашений, общая сумма вложений в донскую экономику по ним превышает 100 млрд рублей.

«Сегодня мощный по объёму инвестиций день, более 106 млрд рублей будет привлечено по подписанным соглашениям. Некоторые проекты подразумевают и многоэтапную реализацию, продолжение. Часть могут быть реализованы не только в ближайшие два года, но и уходят за 2020 год», — сообщал донской губернатор Василий Голубев по итогам Российского инвестиционного форума «Сочи-2018».