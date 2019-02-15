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Белый дом: Переговоры в Китае «привели к прогрессу»

Экономика

Но «предстоит еще много работы»

Вашингтон, 15 февраля 2019, 17:31 — REGNUM  Правительство США сообщает о «прогрессе» на торговых переговорах в Пекине, хотя сторонам «предстоит еще много работы», 15 февраля передает агентство Reuters.

«Подробные и интенсивные обсуждения привели к прогрессу между двумя сторонами. Однако предстоит еще много работы», — сообщила журналистам пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 февраля в Пекине завершился раунд переговоров между представителями США и Китая о прекращении торговой войны двух крупнейших экономик мира.

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Торговая война между Китаем и США
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