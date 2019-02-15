В Крыму не могут выращивать корм для птиц из-за проблем с водой

Симферополь, , 17:25 — REGNUM Крымское птицеводство нуждается в государственной поддержке, поскольку из-за проблем с водообеспечением не может выращивать кормовой материал. Об этом 15 февраля журналистам заявил республиканский министр сельского хозяйства Андрей Рюмшин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«В РФ нет поддержки птицеводства, за исключением племенного птицеводства, потому что оно очень хорошо развито. Но Крым нуждается в этой поддержке. Местные производители находятся в сложных условиях, поскольку вынуждены закупать почти весь кормовой материал из других регионов страны по высокой цене», — пояснил Рюмшин.

По его словам, сам полуостров не может себя им обеспечить, потому что нет необходимого орошения.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в Крыму произвели 310 миллионов яиц, обеспечив потребности республики лишь на 80%.

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