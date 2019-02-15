Вместо промышленности торговля — эксперт оценил налог на имущество в Москве

Москва, , 17:52 — REGNUM Повышение налога на имущество в Москве сделает производство продукции в столице еще менее выгодным. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал экономист, бывший советник министра экономического развития России Евгений Надоршин.

«Понятно, что альтернативы московской недвижимости у многих бизнесов как не было, так и нет. Если вам нужен офис в Москве или производственные помещения, склады, либо вы ими владеете или арендуете, то это окажется частью ваших издержек. Никто из Москвы не побежит, придется включать новую ставку налога в стоимость. У компаний вырастут издержки, но не думаю, что рост будет очень радикальным», — высказал свое мнение экономист.

Решение повысить ставку, если его примут, продолжит смещать баланс выгод в сторону услуг — торговли, развлечений, питания, консультирования. По-прежнему, будет выгодно открывать головные офисы, но не производить продукцию. Все капиталоемкие виды деятельности, требующие существенных вложений в недвижимость, будут испытывать дополнительное давление. Даже если предприятия, ориентированные на московских потребителей, со временем перенесут производство за пределы столицы, стоимость продукции все равно может возрасти, ведь увеличатся расходы на доставку, считает экономист.

«Основные негативные последствия будут не у активного бизнеса, а у тех, кто живет на арендные платежи. В масштабах экономики России бизнес управления недвижимостью достаточно внушителен. Новую ставку налога они, по возможности, постараются переложить на арендаторов. Получится это или нет — неизвестно. Зависит от того, как будут складываться их переговоры», — отметил Надоршин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, мэр Москвы Сергей Собянин 8 февраля внес в Мосгордуму законопроект о повышении в 2019 году ставки налога на имущество для организаций с 1,5% до 1,6%. Повышать ставку планируют поэтапно в течении 4 лет на 0,1% ежегодно. Таким образом к 2023 году ее размер достигнет 2% — максимального значения, которое вправе установить по этому налогу регионы.

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