Участники «Белкомура» рассчитывают на финансы Газпромбанка

Архангельск, , 17:20 — REGNUM Архангельская область, Республика Коми, Газпромбанк и межрегиональная компания «Белкомур» в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи подписали соглашение о сотрудничестве по проекту строительства железнодорожной магистрали Архангельск — Сыктывкар — Соликамск. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Архангельской области.

Документ предусматривает участие в проекте Газпромбанка в качестве поставщика банковских, а также иных финансовых или нефинансовых услуг.

Напомним, в прошлом году власти Архангельской области растиражировали новость о том, что проект может получить синдицированный кредит от Европейского банка развития в размере 258 млрд рублей. Однако новости о выделении кредита и начале реализации проекта так и не последовало.

Подписанное сегодня соглашение, как отметили в правительстве Архангельской области, — рамочное. Но власти региона рассчитывают, что именно «Газпромбанк» может стать участником синдицированного кредита, о котором шла речь выше.

Добавим, что «Белкомур» включен в Стратегию развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года, в Транспортную стратегия России на период до 2020 года и целый ряд региональных документов.

«Круг интересантов по проекту «Белкомур» расширяется, и то, что финансовые структуры, в том числе Газпромбанк, проявили к нему интерес, — хороший знак для нас», — заявил сегодня в Сочи губернатор Архангельской области Игорь Орлов.

О потенциальных интересантах Игорь Орлов говорил уже не раз, отмечая, что среди них есть российские компании. Однако до сих пор дальше рамочных соглашений дело не дошло.

«Уверен, что многолетний успешный опыт Газпромбанка в финансировании транспортных инфраструктурных проектов России позволит максимально эффективно реализовать строительство этой важнейшей транспортной артерии», — отметил в свою очередьвице-президент — начальник департамента инфраструктурных проектов и ГЧП Газпромбанка Павел БРУССЕР.

Справка:

«Белкомур» (Белое море — Коми — Урал) — проект строительства железнодорожной магистрали соединением Архангельск — Сыктывкар — Соликамск (Пермский край). Эта идея возникла еще в 1930-е годы: железная дорога должна была напрямую соединить регионы Сибири и Урала со стратегическими предприятиями на севере СССР и выйти в порт Архангельск.

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