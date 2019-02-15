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Крым не смог себя полностью обеспечить куриными яйцами — министр

Экономика

В 2018 году на полуострове произвели 310 миллионов яиц

Симферополь, 15 февраля 2019, 17:15 — REGNUM  В 2018 году в Крыму произвели куриных яиц лишь на 80% от потребности региона — 310 миллионов. Об этом 15 февраля журналистам сообщил министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин.

«Птицеводство в Крыму одна из важнейших отраслей сельского хозяйства. На начало 2019 года поголовье птиц составило 5,4 миллиона, в сельскохозяйственных организациях насчитывается почти 4 миллиона голов, в крестьянско-фермерских хозяйствах — 18 тысяч и 1,5 миллиона — в хозяйствах населения», — отметил министр.

Напомним, производством куриных яиц на полуострове на данный момент занимаются три сельскохозяйственных предприятия.

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Сельское хозяйство
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