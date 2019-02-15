Минск ограничил поставки в Россию с пяти белорусских предприятий

Москва, , 16:52 — REGNUM Власти Белоруссии ввели временные ограничения на поставку в Россию продукции с пяти предприятий республики. Об этом 15 сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

Ранее российское ведомство направило коллегам в Минске информацию о выявленных нарушениях в продукции, поступающей из Белоруссии.

Сегодня департамент ветеринарного и продовольственного надзора министерства сельского хозяйства Белоруссии уведомил российскую сторону о принятых мерах по данному факту.

Сообщается, что временные ограничения введены в отношении продукции ОАО «Александрийское», ОАО «Беловежский», ИООО «Беловежские деликатесы», ОАО «Витебский мясокомбинат» и колбасных изделий ОАО «Брестский мясокомбинат».

Уполномоченные органы Белоруссии также прекратили выдачу ветеринарных сертификатов на поставки продукции этих предприятий в Россию.