Планы Медведева по развитию РФ выглядят как недоразумение – эксперт

Москва, , 16:52 — REGNUM Стратегия пространственного развития РФ до 2025 года производит впечатление набора отдельных зарисовок для множества небольших стран, которые объединены лишь формально, да и то по какому-то недоразумению, полагает экономический аналитик Института глобализации и социальных движений Даниил Григорьев. Об этом он заявил 15 февраля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя соответствующий документ, подписанный премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

«Стратегия оставляет смешанное впечатление, — признался эксперт. — Несмотря на более чем 100 страниц текста, ключевых идей, заложенных в документе, оказывается не так много. Среди главных — необходимость борьбы с региональным неравенством путём активного инфраструктурного строительства, повышения транспортной связности. При этом сразу же отмечается, что рост крупных городов, концентрация в них людей и финансовых средств — это явление общемировое и неизбежное, а региональное неравенство стараниями правительства последние 10 лет падает и так».

Григорьев также обратил внимание на то, что, по мнению авторов Стратегии, для ускорения экономического роста и всего прочего предполагается выделить целевые, приоритетные регионы и нащупать в них «точки роста» — конкурентные преимущества региона, позволяющие извлечь максимальную выгоду из производства и последующей реализации продукции.

«Что делать регионам, которым не удалось попасть в список «приоритетных», детально не поясняется, — уточнил Григорьев. — Складывается впечатление, что перед нами не общая стратегия в точном смысле, не план развития единой страны, а много отдельных зарисовок для множества небольших стран, которые объединены лишь формально, да и то по какому-то недоразумению. Ведь куда логичнее было бы увидеть значимые, масштабные, национальные цели, в ходе достижения которых конкретные регионы и вступали бы в необходимое технологическое, культурное, транспортное и прочее взаимодействие. Однако ничего этого нет».

Помимо этого, документ, как заметил эксперт, в области конкретных целей изобилует различными обтекаемыми фразами — «содействие развитию», «улучшение», «повышение уровня», «развитие качеств» и прочими.

«Не очень понятно, как в таком случае предлагается оценивать эффективность реализации стратегии, в которой почти не ставится формальных ориентиров, — сказал он. — Главным исключением выступает рост экспорта услуг от транзитных перевозок, который к 2025 году должен увеличиться более чем на треть. Этим пропитана вообще вся Стратегия. В ней упоминаются проблемы с разницей оплаты труда, масштабным сокращением производств, постоянным урезанием числа лечебных учреждений и тому подобное. Главная же панацея заключается в развитии транспортной инфраструктуры, благодаря которой регионы смогут извлекать прибыли из международного транзита товаров и, конечно, экспорта собственной продукции на внешние рынки».

Стратегия, как констатировал эксперт, не предлагает никакого развития внутреннего рынка, создания собственного спроса на высокотехнологичную продукцию, увеличения числа квалифицированных рабочих мест, масштабного технологического перевооружения.

«Современное положение дел не вызывает [у правительства РФ] особого беспокойства, отсюда и несерьёзность предлагаемых решений, которые уже не один год кочуют из одних экспертных и государственных докладов в другие без видимого результата, — подытожил Григорьев. — Одно можно сказать точно: Стратегия — это совершенно не то, в чём нуждается российская экономика, год от года показывающая всё худшую динамику даже по сравнению с аутсайдерами мировых рейтингов. Очередной порцией надежд на увеличение экспорта и благосклонность мирового рынка ситуацию не то что не исправить, а даже не удержать на текущем уровне».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению экономиста, члена президиума Столыпинского клуба Владислава Жуковского, разделение России на 12 макрорегионов, запланированное в рамках подписанной премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым Стратегии пространственного развития РФ, — это имитация бурной деятельности.

«Это в чистом виде показуха и пиар-акция, — сказал Жуковский. — Это абсолютно необоснованный и несистематизированный подход, задача которого — имитировать бурную деятельность. Это создание видимости того, что они (власти РФ — прим. ИА REGNUM ) в очередной раз решили поднять страну с колен и что мы будто бы возвращаемся к опыту Советского Союза по пространственному планированию и распределению производительных сил. В действительности, конечно, за всем этим делом будет скрываться колоссальный распил бюджетных денег».

Читайте ранее в этом сюжете: Медведев разделил Россию на 12 макрорегионов

Читайте развитие сюжета: «Показуха» и «пиар» – экономист о стратегии пространственного развития РФ