Задолженность по зарплате в России в январе выросла на 12%

Москва, , 16:37 — REGNUM Суммарная задолженность по заработной плате в России по состоянию на 1 февраля 2019 года составила 2 млрд 711 млн рублей. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Сообщается, что за месяц показатель вырос на 291,1 млн рублей, или на 12%.

При этом из общей суммы невыплаченной зарплаты 300 млн рублей (11,1%) приходится на долги, образовавшиеся в 2019 году, ещё 1 млрд 85 млн рублей (40,0%) — на образовавшиеся в 2018 году, 1 млрд 326 млн рублей (48,9%) — в 2017 году и ранее.

По данным Росстата, на 1 февраля задолженность по зарплате имелась перед 42 000 человек. Из них 46% — работники обрабатывающих производств, 18% — строительства, 10% — сельского хозяйства, охоты и предоставления услуг в этих областях, а также лесозаготовок, 8% — транспорта, 5% — добычи полезных ископаемых.