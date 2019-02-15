Промышленное производство в России в январе сократилось на 21,5%

Москва, , 16:29 — REGNUM Промышленное производство в России в январе 2019 года сократилось на 21,5%, а в годовом выражении — выросло на 1,1%. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

За минувший месяц производство угля в России ократилось на 6,5%, производство сырой нефти, включая газовый конденсат — на 0,8%, природного газа — на 0,1%.

Производство легковых автомобилей снизилось на 9,8%, грузовиков — на 75%, автобусов — на 87,1%.

Производство мяса крупного рогатого скота, свинины, баранины, козлятины, конины, оленины в январе сократилось на 17,3%, мяса и субпродуктов домашней птицы — на 6,3%, молока — на 5,1%, сливочного масла — на 9,8%, сыров — на 3,6%.

Напомним, в декабре минувшего года, согласно данным Росстата, промышленное производство в России выросло на 7%, а в годовом выражении — на 2%. За весь 2018 года промпроизводство выросло на 2,9%.