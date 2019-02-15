Ударная шестилетка: плюсы и минусы нацпроектов

Эдуард Биров, , 19:57 — REGNUM

В России фактически дан старт шестилетке ускоренного развития — запущены нацпроекты по 12 направлениям (плюс модернизация инфраструктуры) до 2024 года. В опубликованных паспортах нацпроектов поставлены чёткие цели, этапы, конкретные сроки исполнения и ответственные. При первом изучении документов не обнаружены принципиальные противоречия между ними — значит, нацпроекты стратегически согласованы между собой.

Внушительно выглядят суммы затрат на их реализацию — 25,7 трлн рублей до 2024 года. Да, эти деньги рассредоточены между 13 направлениями и на шесть лет, но, даже если эффективно будет реализовано 70% этих средств, они дадут значительный кумулятивный эффект (его уровень, кстати, правительство почему-то оценивает скромно — всего дополнительно 1−1,5% ВВП в год).

Содержание нацпроектов очень разное, и их ещё предстоит детально изучить, где-то даже ещё проработать. Разобраться неискушённому человеку в том потоке данных и цифр, который обрушился в последние дни, довольно трудно. Но ключевые параметры понятны, и уже можно определить те моменты, которые вызовут значительный эффект или, наоборот, трудности при реализации.

Цели некоторых нацпроектов выглядят сверхамбициозно — к примеру, рост строительства жилья до 120 млн кв. м в год, улучшение производительности труда на 20% или доведение количества малых и средних предпринимателей до 25 млн человек. Впрочем, это даже полезно — чтобы достичь реально значимых успехов, порой надо ставить нереальную планку.

Другие цели, наоборот, выглядят слишком скромно — к примеру, не понятно, как увеличение доли качественных региональных автодорог с 43,1 до 50,9% сможет кардинально улучшить дорожную сеть России. Существуют и такие нацпроекты, где финансирование явно не соответствует поставленным целям — по крайней мере, учёные выражают сомнение в том, что за примерно 100 млрд рублей в год можно построить 15 мировых научно-образовательных центров, наполовину обновить приборную базу и войти в пятерку ведущих стран мира.

Главная цель нацпроектов, как подчёркивает руководство России — улучшение качества жизни человека, материального и социального. По выражению Медведева, «чтобы люди могли сказать: «Мне нравится та жизнь, которой я живу». Что ж, даже в такой обтекаемой формулировке с таким пожеланием власти к народу не поспоришь. Разберём отдельные нацпроекты под этим углом.

«Здравоохранение» — пожалуй, самый бесспорный проект в силу его очевидности. Сделанные акценты на восстановлении первичной медпомощи (в том числе в сельской местности), привлечении новых квалифицированных кадров, масштабной профилактике населения, борьбе с онкологическими заболеваниями и модернизации детских больниц вряд ли кто-то оспорит.

Создание более 1200 фельдшерских пунктов в деревнях, приобретение 800 мобильных медкомплексов, строительство 78 вертолётных площадок при больницах, 27 национальных медицинских исследовательских центров, формирование сети из 420 региональных центров амбулаторной онкологической помощи, охват профилактическими осмотрами 70% взрослых и 80% подростков — всё это при полноценной реализации и доступности цен позволит создать в России достойную медицину для большинства населения.

«Демография» — смежный со здравоохранением проект, имеющий огромное самостоятельное значение. Дело в том, что после демографических успехов 2013—2015 годов, когда впервые в постсоветское время рождаемость россиян превысила смертность, с 2016 года убыль населения вновь увела в минус кривую демографии России. Задача восстановления прироста — это вопрос выживаемости русской цивилизации: без этого не имеет значения ни строительство дорог и школ, ни высокие технологии.

В нацпроекте предусмотрены, помимо материнского капитала за второго ребёнка, ежемесячные выплаты за первого ребёнка нуждающимся семьям (по 10 тысяч в месяц получат порядка 1,1 млн семей); льготные условия многодетным семьям по ипотеке (6% смогут получить более 1,6 млн семей); увеличение количества детских садов (255 тыс. новых мест для детей 1−3 лет); проведение около 450 тыс. процедур ЭКО за счет ОМС.

Как видно, практически все меры по улучшению демографии сводятся к материальному обеспечению, так как считается, что они недостаточно стимулируют рождаемость: мол, семьи не заводят детей из-за бедности. Но, возможно, материальные стимулы в принципе исчерпаны и дело в чём-то другом? Ведь в нищей Африке рождаемость зашкаливает, а в богатых странах Европы естественная убыль многие годы сокращает коренное население. А в Китае после разрешения на второго ребёнка обеспеченные граждане не спешат это делать. Существует большой риск, что и в России 3,1 трлн рублей в рамках нацпроекта «Демография» не приведут к естественному росту без нематериального стимулирования.

«Жильё и городская среда» — нацпроект, призванный решить давнюю проблему качественного жилья и комфортных городов. То, что в центре внимания обустройство именно городов, без учёта сельских поселений, недвусмысленно говорит о приоритете правительства, несмотря на все призывы президента, развивать одинаково сёла и города. Да, процесс урбанизации объективно неумолим, однако недостаток внимания к сельским поселениям увеличивает ощущение несправедливости среди тех, кто волей судьбы родился в деревне.

Впрочем, нередко горожане живут в не более комфортных условиях, чем сельчане — в старых аварийных домах или в гетто из необустроенных многоэтажек, и данный нацпроект должен решить их проблемы. Поставленная президентом цель в 120 млн кв. м жилья в год (что в 1,5 раза больше нынешних объёмов строительства) подразумевает, по сути, реализацию аналога хрущёвского проекта застройки массовым доступным жильём, правда, лучшего качества. Однако для их реализации необходимо решить ряд препятствий. Одно из них — воровство застройщиков — решено устранять за счёт контроля застройщиков с помощью ведущих банков благодаря системе эскроу-счетов. Банки, в свою очередь, жёстко контролируются Центробанком.

Но даже если удастся предотвратить увод средств и создать в отрасли новые мощности, что вызывает сомнения у экспертов, то вопрос в том, смогут ли граждане купить эти квартиры. Тем более что в нацпроекте заложено значительное удорожание квадратного метра — с 68,9 тыс. рублей до 75,2 уже в 2020-м, а в 2024-м — 88 тысяч рублей за метр модельного жилья в новостройке.

В нацпроекте ставка делается на ипотеку — 53 млн квадратов из 120 должны быть профинансированы за счет ипотечного кредитования, для чего среднюю ставку по ипотеке планируется снизить к 2024 году до 7,9% (а для льготников и до 6%). Однако, вопреки этому, накануне, в начале первого года исполнения нацпроектов, ведущие банки подняли ставку в среднем до 11%. Владимир Путин считает, что это временное повышение и вскоре ипотека начнёт дешеветь. Видимо, банкам надо это более доходчиво объяснить, иначе нацпроект «Жильё» — пожалуй, самый амбициозный — может быть сорван, так как новые квартиры будет некому покупать.

План модернизации инфраструктуры и нацпроект «БКАД» (дороги) — это, по сути, два нацпроекта по развитию транспортной сети и энергетики, которые должны связать огромные территории России в единое плотное пространство. В сумме на это будет выделено больше 11 трлн рублей, то есть почти половина всех затрат на нацпроекты.

Только краткое перечисление подпроектов и программ займёт немало места: строительство автомагистралей по маршруту Европа — Западный Китай; расширение Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей в 1,5 раза, строительство долгожданной ВСМ Москва — Казань и железнодорожного перехода с материковой части России на Сахалин; увеличение мощностей морских портов России (Мурманск, Находка, Диксон, Тамань, Саббета и др.), увеличение грузопотока по Северному морскому пути до 80 млн тонн при строительстве 4 ледоколов на СПГ.

Строительство транспортно-логистических центров по транспортным коридорам Восток — Запад и Север — Юг мощностью не менее 51,6 млн тонн; строительство 1000 км дорог федерального значения, 14 автодорожных обходов крупных городов, 49 развязок и моста через Енисей, отремонтированы 32 моста; реконструкция 68 объектов в 66 аэропортах; увеличение пропускной способности внутренних водных путей за счёт строительства гидроузлов, реконструкции канала имени Москвы и пр.

Лишь половину финансирования возьмёт на себя государственный бюджет — другую половину должен взять на себя частный капитал. В результате запущенной в середине года инициативе Белоусова, после долгого сопротивления, тем не менее сформирован пул крупнейших российских компаний, которые гарантируют инвестиции в эти и другие инфраструктурные проекты.

Несомненно, в комплексе их реализация даст значительную отдачу — как для самого бизнеса, так для государства и граждан. Чего стоит, к примеру, возрождение межрегионального авиасообщения или высокоскоростная железная дорога, в строительстве которой ещё недавно сомневался министр финансов Силуанов. Однако для по-настоящему грандиозного размаха не хватает, к примеру, проекта основания нового города — создания с нуля эталона современного высокотехнологичного градостроительства.

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Так же совершенно не ясно отсутствие отдельного нацпроекта по развитию несырьевой промышленности — ключевого драйвера любой модернизации. Да, косвенно обновление производства присутствует в нацпроектах по развитию экспорта (он невозможен без повышения качества промтоваров, а они без модернизации), производительности труда (это позволит улучшить производственный процесс), цифровизации и даже экологии (внедрение так называемых наилучших доступных технологий).

Однако все они не предусматривают решения острейшей проблемы российской промышленности — возрождения станкостроения, производства средств производства, без которой невозможна ни одна самодостаточная экономика.

Тем не менее существующие 13 направлений охватывают значительный спектр отраслей и объём работ. Даже беглый обзор нацпроектов, в который не вошли ещё наука, образование, культура, малый бизнес, где содержится много важных задач, показывает, какой масштаб работ предстоит совершить. И здесь заметен главный недостаток шестилетки — отсутствие стратегического понимания и идейного обоснования, для чего всё это делается, во имя чего такие старания.

Просто ради бытового комфорта? Ради всего хорошего? Вряд ли это тот мотиватор, который зажжёт миллионы сердец и придаст драйв амбициозным планам. А без энтузиазма и сверхидеи как заставишь чиновника не осваивать средства, а улучшать окружающую действительность?

Как убедишь бизнесмена, что его траты не просто вложения с небольшой отдачей, а вложение в великое дело, в золотое будущее страны? Без идейной мотивации нацпроекты рискуют свестись к красиво нарисованному на бумагах проекту и новым громким коррупционным делам.