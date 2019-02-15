Тюменцы через бесплатное приложение продают нефтебазу и элитный бутик

Тюмень, , 16:26 — REGNUM Тюменский предприниматель продаёт в Каргаполье Курганской области нефтебазу через интернет-приложение бесплатных объявлений за 80 млн рублей. Уральские издания заинтересовались столь необычным способом продажи бизнеса, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Продается действующая нефтебаза с клиентской базой. Хранение 7000 тонн. Железнодорожный тупик 320 метров. 10 вагонов разово. Состояние оборудования отличное, проведён ремонт. Есть возможность увеличить земельный участок до 15 га., согласовано с администрацией», — говорится в объявлении.

Объявление о продаже солидного бизнеса в приложении, где продают поношенные вещи и бывшую в употреблении технику, вызвало недоумение. Уральским изданиям бизнесмен пояснил размещение объявления «советом сына», а продажу нефтебазы состоянием здоровья, мол, «возраст не позволяет заниматься активной деятельностью». База его не под залогом и не под обременением, но есть претензии от «Башнефти» на недостачу в два миллиона рублей. При этом потенциальному покупателю бизнесмен готов передать свою клиентскую базу, в которой порядка сотни нефтяных компаний Урала, Сибири и Поволжья.

На том же сайте можно обнаружить объявление о продаже в Тюмени бутика элитного женского белья за 2,4 млн рублей. Владелец за сущие «копейки» отдаёт товар, ранее приобретённый у европейских производителей, за 7 млн рублей, мебель, дизайнерский декор, кассовый аппарат и даже группу в социальных сетях.

В тех же социальных сетях высказывают недоверие к такому способу реализации нефтебазы с одной стороны, и считают «а почему бы и нет» — с другой.

«Тюмень всегда креативила в бизнес-подходах. Но вряд ли на сайте, где отдают котят в хорошие руки и мамаши делятся друг с другом поношенными детскими вещами, можно найти солидных покупателей», — комментирует один из пользователей.