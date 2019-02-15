В Смоленске построят пятизвездочный отель

Смоленск, , 16:21 — REGNUM В Смоленске в 2020 году появится гостиница категории «пять» звезд. Соглашение, предусматривающее сотрудничество по реализации соответствующего инвестиционного проекта, подписано 15 февраля в рамках Российского информационного форума в Сочи губернатором Смоленской области Алексеем Островским и гендиректором компании «Мегаполис-Смоленск» Вячеславом Тофоровым, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона.

Соглашение предусматривает строительство в Смоленске гостиницы категории «пять звезд» на 210 номеров. Новый объект также станет площадкой для проведения конференций, форумов и прочих мероприятий. Объем инвестиций прогнозируется в сумме 400 млн рублей, будет создано 150 рабочих мест. Ожидается, что в эксплуатацию новая гостиница будет сдана уже в 2020 году.

«Проект по строительству гостиницы категории «пять звезд» для Смоленщины крайне амбициозный, и я очень рад, что он будет реализован при нашей администрации. Со своей стороны мы, безусловно, окажем всю необходимую поддержку инвестору. Вне всякого сомнения, открытие гостиницы такого уровня создаст условия для повышения социально-экономической, туристической и инвестиционной привлекательности Смоленской области», — сказал губернатор Алексей Островский.

Гендиректор компании «Мегаполис-Смоленск» Вячеслав Тофоров заверил, что объект будет возведен в срок.

Добавим, что компания «Мегаполис» зарегистрирована в Брянске. Для реализации проекта по возведению гостиницы в Смоленске открыто дочернее отделение компании «Мегаполис-Смоленск».