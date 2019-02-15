Беда России не в том, что она неправильно «нарезана»: о макрорегионах

Санкт-Петербург, , 16:15 — REGNUM Разделение России на 12 макрорегионов, согласно новой Стратегии пространственного развития до 2025 года, не принесёт никакой существенной пользы государству. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил 15 февраля экономист Дмитрий Травин.

«Подобные вещи ни на что серьезно не влияют. Это же не приводит к переделу областей и субъектов Российской Федерации. Но даже если и переделывать субъекты Федерации, это качественно не скажется на развитии страны. Проблема ведь не в том, что страна неправильно нарезана», — заметил Травин.

Заметим, основными целями стратегии является сокращение межрегиональных различий в уровне и качестве жизни людей. Однако, по мнению Травина, подобный метод в сокращении межрегиональных различий в столь разнообразной стране, как Россия, малоэффективен.

Кроме того, самые серьезные различия в уровне жизни наблюдаются внутри каждого региона, а именно между главным городом-миллионником и любым райцентром в 100−200 км от него.

«Это просто два разных мира. Между регионами же как раз различия бывают меньше, миллионник всюду более-менее нормально существует, а у райцентров дела очень плохи, если только они не находятся совсем близко от мегаполиса, не являются сами по себе туристической достопримечательностью или «нефтяным бачком». В теории сокращать различия между регионами можно, забирая максимальные суммы денег в центр и перераспределяя по субъектам. Но на практике ничего хорошего это не даёт, только усиливает коррупцию. Чем больше чиновников участвует в процедуре так называемого «выравнивания регионов», тем больше денег оседает у самих чиновников. Да и регион вынужден ублажать чиновника разными способами, чтобы получить дотации. Если в самом регионе нет инвестиций и рабочих мест, то эти подачки из центра только чуть-чуть сглаживают ситуацию, а в регионах-донорах, напротив, снижают стимул к развитию», — заявил Дмитрий Травин.

По его мнению, эта пространственная реформа вполне может лишь увеличить количество госслужащих, тем более тех, кто участвует в упомянутых процессах.

Как сообщало ИА REGNUM, распоряжением главы правительства РФ в России утверждена Стратегия пространственного развития страны до 2025 года, заявленная цель которой — «сокращение межрегиональных различий в уровне и качестве жизни людей, ускорение темпов экономического роста и обеспечение национальной безопасности».

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Согласно Стратегии, пространство России поделится на 12 макрорегионов: Центральный, Центрально-Чернозёмный, Северо-Западный, Северный, Южный, Северо-Кавказский, Волго-Камский, Волго-Уральский, Уральско-Сибирский, Южно-Сибирский, Ангаро-Енисейский и Дальневосточный.