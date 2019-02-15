Перспективы: моногороду Ясный в Оренбуржье присвоен статус ТОСЭР

Ясный, Оренбургская область, , 16:02 — REGNUM В Оренбургской области второй по счёту моногород получил статус терртории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Сегодня, 15 февраля, Дмитрий Медведев завизировал постановление правительства о создании в России 14 территорий опережающего социально-экономического развития. Среди них статус ТОСЭР присвоен моногороду Ясному, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора Оренбуржья.

С новым статусом город получит уникальные возможности для предпринимателей, которые станут резидентами ТОСЭР: снижение налога на прибыль, освобождение от уплаты налогов на имущество, на землю, а также снижение страховых взносов в четыре раза. Уже четыре инвестора изъявили желание реализовать на территории Ясного свои проекты. Согласно этим планам в моногороде должно появится 865 новых рабочих мест, а инвестиции составят более 1,5 млрд рублей.

В Оренбуржье уже подсчитали налоговую выгоду от ТОСЭР. Дополнительные доходы в разные бюджеты, по оценке специалистов, составят около 7 млрд рублей.

Стоит отметить, что до Ясного статус ТОСЭР получил моногород Новотроицк (в 2017 году). В Оренбуржье семь муниципальных образований включены в перечень монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации (моногородов): города Гай, Кувандык, Медногорск, Новотроицк, Соль-Илецк, Ясный и посёлок Светлый.

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