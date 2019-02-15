Нижегородская область лидирует в Поволжье по объему несырьевого экспорта

Нижний Новгород, , 15:45 — REGNUM Нижегородская область лидирует среди регионов Приволжского федерального округа по объему несырьевого неэнергетического экспорта. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.

По итогам 2018 года неэнергетический экспорт региона вырос на 35% и составил в денежном выражении $4 млрд. Несырьевые неэнергетические товары составили в структуре экспорта 73,5%.

Основу этого вида экспортных поставок составили механическое оборудование и техника — рост составил 57% по сравнению с прошлым годом и в денежном выражении достиг $797 млн. В основном данная продукцияотправлялась в Индию, Белоруссию и Германию.

Поставки труб большого диаметра (ТБД) в США, Белоруссию и Казахстан в структуре экспорта составили 4% или $146 млн. Также ТБД экспортировались в Турцию, Финляндию и Болгария — рост составил 7%, объем поставок в денежном выражении $657 млн.

Более чем в 2,2 раза вырос экспорт электрических устройств, аппаратуры связи, составивший 8% или $340 млн, эти товары поставлялись в Белоруссию, Индию и Бангладеш.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в 2018 году Нижегородская область увеличила экспорт на 40%, в денежном выражении экспорт составил $5,486 млрд.

По объему внешнеторгового оборота Нижегородская область заняла 15 место в Российской Федерации и 2 место в ПФО, отмечал губернатор Глеб Никитин.

К 2024 году планирует удвоить несырьевой неэнергетический экспорт с $3 до $6 млрд в год.