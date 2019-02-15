Рим, , 15:40 — REGNUM По итогам 2018 года объем итальянского экспорта вырос на 3%, сообщили в пятницу, 15 февраля, в национальной службе статистики Istat.

Этот показатель в два с половиной раза ниже того, что был зафиксирован по итогам 2017 года, когда объем экспорт вырос на 7,6%.

Объемы выросли за счет экспорта текстильных изделий, одежды, аксессуаров (рост на 3,3%), металла и изделий из него (5,1%), транспортных средств и автомобилей (4,5%), фармацевтической и химико-медицинской продукции (4,7%).

Профицит внешней торговли Италии по итогам года составил 39,8 млрд евро (81,2 млрд евро без учета поставок энергоносителей). В сравнении с 2017 годом профицит снизился примерно на 20% (тогда он составлял 47,6 млрд евро).