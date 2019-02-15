В Смоленскую область придет крупная компания – производитель мебели

Смоленск, , 15:21 — REGNUM Соглашение о строительстве в Смоленской области фабрики по производству товаров для дома и сада подписано 14 февраля в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации области. Подписи под соглашением поставили губернатор Алексей Островский и гендиректор ПО «Дубравия» Максим Нечиталенко.

ППО «Дубравия» занимается деревообработкой и выпуском импортозамещаемой продукции, в том числе, современной деревянной мебели и элементов декора помещений. Производство на данный момент располагается в Московской области. Соглашение, подписанное в Сочи, предполагает строительство фабрики по производству товаров для дома и сада на территории смоленского индустриального парка «Феникс». Планируемый объем инвестиций в проект составляет более 180 млн рублей, регион получит 130 новых рабочих мест.

Для строительства фабрики уже подобрана площадка, всего производство разместится на 8 тыс. кв. м. Компания рассчитывает после запуска фабрики в дальнейшем локализовать производство в Смоленской области и расширить товарную номенклатуру, добавив в линейку выпускаемой продукции изделия из металла. В планах компании также развитие экспортного потенциала, в том числе, выход на китайский рынок.

«Подписанное сегодня соглашение перспективно не только для компании «Дубравия», но и для региона, в целом — это новые рабочие места, увеличение объема налоговых поступлений в областной бюджет, а значит, дополнительные средства для выполнения социальных обязательств перед смолянами в соответствии с поручениями нашего президента», — сказал губернатор Островский, подчеркнув, что власти сделают все возможное, чтобы работа компании в регионе была комфортной.

«Я убежден, что подписанное сегодня Соглашение станет первым шагом на пути реализации новых проектов, которые мы также планируем запустить на Смоленщине», — заявил, в свою очередь, Нечиталенко.