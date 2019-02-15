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Госдолг Италии снизился на 29 млрд евро

Экономика

По итогам года зафиксирован рост более чем на 2%

Рим, 15 февраля 2019, 15:20 — REGNUM  В декабре 2018 года госдолг Италии снизился на 29 млрд евро в сравнении с ноябрем и составил 2,316 трлн евро, снижение составило чуть менее 1,5%, передает в пятницу, 15 февраля, Adnkronos со ссылкой на сообщение Центробанка страны.

По итогам 2018 года госдолг вырос на 53,2 млрд евро, то есть более чем на 2%.

В конце 2017 года госдолг составлял 131,2% ВВП, по итогам 2018 года этот показатель вырастет, поскольку ВВП рос медленнее госдолга (рост составил около 1,1%).

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Экономика Италии
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