«Показуха» и «пиар» – экономист о стратегии пространственного развития РФ

Москва, , 15:42 — REGNUM Разделение России на 12 макрорегионов, запланированное в рамках подписанной премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым Стратегии пространственного развития РФ — это имитация бурной деятельности, полагает экономист, член президиума Столыпинского клуба Владислав Жуковский. Об этом он заявил 15 февраля корреспонденту ИА REGNUM.

«Это в чистом виде показуха и пиар-акция, — сказал Жуковский. — Это абсолютно необоснованный и несистематизированный подход, задача которого — имитировать бурную деятельность. Это создание видимости того, что они (власти РФ — прим. ИА REGNUM ) в очередной раз решили поднять страну с колен и что мы будто бы возвращаемся к опыту Советского Союза по пространственному планированию и распределению производительных сил. В действительности, конечно, за всем этим делом будет скрываться колоссальный распил бюджетных денег».

Развивая эту тему, Жуковский подчеркнул, что зоны с особым налоговым или таможенным режимами создаются не для малого или среднего бизнеса и не для самозанятых.

«Это всё создаётся под крупнейшие российские госкорпорации, под крупнейшие нефтегазовые компании, металлургические компании, нефтехимические и компании, связанные с добычей цветных и чёрных металлов, — сказал Жуковский. — Иными словами, всё делается под олигархов ещё ельцинского розлива, которые «поднялись» на ваучерной приватизации по Чубайсу и залоговых аукционах, либо под олигархов, которые поднялись в нулевые годы при дележе нефтегазового сектора и госбюджетных потоков».

Что касается малого и среднего бизнеса, а также несырьевого сектора, то им, как полагает Жуковский, Стратегия пространственного развития РФ ничего не даст.

«Главный фундамент рыночной экономики — это именно платёжеспособный спрос населения, это ёмкий внутренний рынок и наличие денег у населения, — заметил Жуковский. — Но если власть повышает налоги, повышает НДС, акцизы, проводит 20-процентную девальвацию, то это подход колониальной администрации к осваиваемой территории. Они создают для сросшегося с властью бизнеса, для олигархов особые территории, где они будут создавать рабочие места по минимуму и всё добытое продавать за рубеж. Вся [экономическая] модель властей — это модель модернизированной бензоколонки. Повышать доходы населения — этого в планах нет вообще».

Кроме того, экономист предположил, что подписанная Медведевым Стратегия пространственного развития может иметь своей целью ещё и создание внутрироссийских офшоров.

«Они обкатали механизм на территориях опережающего развития, и теперь эта история будет распространяться ещё и на внутренних олигархов, — сказал Жуковский. — Все мы с вами, 99% населения, живём при одном налоговом и таможенном режимах, по одному уголовному кодексу, а есть группа королей госзаказа, которые будут жить на территории РФ по другим налогам. Внутри страны создаётся своя офшорная зона. Свой внутренний Кипр».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, распоряжением главы правительства РФ в России утверждена Стратегия пространственного развития страны до 2025 года, заявленная цель которой — «сокращение межрегиональных различий в уровне и качестве жизни людей, ускорение темпов экономического роста и обеспечение национальной безопасности».

Также отметим, что, выступая 14 февраля на Российском инвестиционном форуме, Медведев рассказал, что «Стратегия предусматривает формирование 12 так называемых макрорегионов исходя из особенностей территорий».

«Для каждого региона на основе конкурентных преимуществ в документе определены перспективные экономические специализации. Их приоритетное развитие повысит конкурентоспособность и эффективность местных экономик. Другими словами, мы будем помогать целым регионам находить свою нишу и раскрывать свой потенциал. Безусловно, взаимоувязывая развитие соседних территорий», — цитирует Медведева ТАСС.

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