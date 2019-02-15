Казахстан планирует возглавить группу стран, не имеющих выход к морю

Бангкок, , 15:14 — REGNUM Казахстан намерен выдвинуть свою кандидатуру на позицию председателя группы развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, на период 2020—2021 годов, сообщили 15 февраля в пресс-службе министерства индустрии и инфраструктурного развития республики.

С 11 по 13 февраля в Бангкоке состоялось заседание в рамках Евроазиатского регионального среднесрочного обзора Венской программы действий на 2014−2024 годы для стран, не имеющих выход к морю.

В министерстве отметили, что в 2019 году завершается председательство Парагвая в данной группе стран. Поэтому Казахстан выдвинул свою кандидатуру. Намерение республики будет рассмотрено секретариатом ООН в декабре 2019 года.

Отметим, в мире насчитывается 44 государства, не имеющих выхода к морю. Кроме того, Узбекистан и Лихтенштейн граничат со странами, не имеющими выхода в Мировой океан.

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