Следствие инкриминирует Майклу Калви хищение 2,5 млрд рублей

Москва, , 15:03 — REGNUM Основатель крупной инвестиционной компании Baring Vostok Майкл Калви и другие фигуранты уголовного дела подозреваются в хищении 2,5 млрд рублей, сообщил представитель следствия в Басманном суде Москвы, передаёт 15 февраля РИА Новости.

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По данному делу подозреваемыми проходят двое иностранных граждан и трое граждан России.

«Они совершили мошенничеством в особо крупном размере — с ущербом в 2,5 миллиарда рублей», — сказал следователь.

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Как сообщало ИА REGNUM, задержание американского предпринимателя прокомментировал первый вице-премьер РФ Антон Силуанов.

15 февраля Басманный суд Москвы избирает задержанным меру пресечения.

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