Соглашение о строительстве канатной дороги в Грозном подписано в Сочи

Грозный, , 15:00 — REGNUM В столице Чечни будет построена пассажирская канатная дорога. Проект будет реализован к концу 2021 года. Об этом сообщили ИА REGNUM 15 февраля в пресс-службе АО «Курорты Северного Кавказа».

Соглашение о строительстве канатной дороги подписало на площадке инвестиционного форума «Сочи — 2019» между мэрией города Грозного и ООО «Национальные канатные дороги». В ближайшее время определят, где будет проходить канатная дорога. При прокладке маршрута будет учтен пассажиропоток.

Ожидается, что одна из станций канатки будет расположена возле комплекса высотных зданий «Грозный-Сити» в центре города. Протяженность дороги может составить до 2000 м, а ее пропускная способность — 1000 человек в час.

До начала реализации проекта необходимо также рассчитать его финансирование и внести необходимые изменения в генеральный план города.

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Как сообщало ИА REGNUM, канатную дорогу в Грозном рассматривают не только как современный вид городского транспорта. По мнению первого заместителя министра по делам Северного Кавказа Одеса Байсултанова, канатка станеттуристическим объектом. Она даст возможность гостям города посмотреть на него с высоты.