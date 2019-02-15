Россия может закупать высококачественный каучук в Индонезии — «Ростех»

Москва, , 14:59 — REGNUM Индонезия, власти которой ранее подписали контракт на приобретение 11 истребителей Су-35, может поставлять на российский рынок каучук. Об этом сообщил директор по международному сотрудничеству «Ростеха» Виктор Кладов в интервью РИА Новости.

По его словам, представители двух стран ранее создали рабочую группу, которая будет каждый раз определять товары, которые РФ выгодно закупать, а Индонезии — экспортировать.

«Это может быть каучук, к примеру, — сказал Кладов. — Нас интересует высококачественный каучук для производства спортивной резины».

Ранее ряд СМИ сообщал, что Индонезия отказалась выйти из договора купли-продажи 11 российских истребителей Су-35, несмотря на угрозы санкций со стороны США. Сумма контракта составила более $1 млрд.

Читайте также: Индонезия не выйдет из сделки по покупке российских Су-35