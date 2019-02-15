За мусор должны платить все, но один раз — мнение ярославского депутата

Ярославль, , 14:56 — REGNUM Депутат Государственной Думы РФ от Ярославской области Илья Осипов считает справедливым решение Красноперекопского суда города Ярославля, который признал законным право жительницы города не оплачивать услугу по вывозу мусора дважды. Своё мнение о проблемах начисления мусорной платы депутат высказал в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM.

«Расчёт платы за мусор для жителей Ярославской области был осуществлён с учётом тарифа и норматива. Учётной единицей может быть либо квадратный метр, либо человек. В Ярославской области была применена методика, где учитывалось количество проживающих в регионе человек, прописанных. Понятия собственника в этой методике нет. В этом смысле категоричный подход к начислению платы на собственника не правильный. Я считаю, что Красноперекопский суд Ярославля справедливо встал на сторону жительницы города», — рассказал Илья Осипов.

Надо отметить, что в некоторых случаях возможно начисление платы за вывоз мусора на собственников жилых помещений. Однако постановление Правительства №354, регламентирующее правила предоставления коммунальных услуг, не даёт чёткой инструкции. Оно предписывает производить начисление «исходя из количества собственников», то есть не объясняет начислять норматив каждому собственнику или, например, делить на всех.

Наличие правовых коллизий, несоответствие законодательства и нормативных актов реалиям становится очевидно.

«Разночтений в законодательстве быть не может. Необходимо изменение 354-го постановления правительства. Это понимают уже и депутаты Государственной Думы и в Правительстве России. Мы не должны ставить исполнительные органы власти и операторов перед какой-то «вилкой», неопределённостью. Тем более, что каждый раз это по сути будет приводить к возможному ущемлению прав гражданина», — считает депутат.

Илья Осипов предостерёг от категоричных оценок деятельности регионального оператора, компании «Хартия»:

"Я не случайно заговорил об использовании методики при расчёте тарифов и норматива. Попытки взымать плату как с проживающих, так и с собственников, то есть по сути многократно, можно трактовать как необоснованные доходы. Однако надо понимать, что есть большое количество собственников, которые не прописаны на территории Ярославской области. Например, если мы говорим о сельской местности, в Переславском районе много собственников вообще из других регионов. Но они приезжают, живут и «генерируют» мусор, который тоже надо убирать. Необходима достаточно тонка настройка законодательства».

Резюмируя разговор с корреспондентом ИА REGNUM Илья Осипов ещё раз высказал своё мнение, что двух или более договоров у одного жителя региона с региональным оператором по обращению с ТБО быть не должно.

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