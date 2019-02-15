Минздрав Казахстана планирует закупить 2,5 млн вакцин против кори

Астана, , 14:58 — REGNUM Министерство здравоохранения Казахстана планирует закупить около 2,5 млн доз вакцин против кори напрямую у международных организаций, заявил глава ведомства Елжан Биртанов, сообщает 15 февраля агентство «Казинформ».

По его словам, минздрав планирует максимально активизировать вакцинацию за счет средств, которые удалось сэкономить при покупке лекарств.

Биртанов добавил, что вирус кори был завезен из-за границы. Соответствующий результат показал также анализ генетического секвенирования.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 февраля в департаменте охраны общественного здоровья Северо-Казахстанской области признали наличие дефицита вакцин против кори.

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