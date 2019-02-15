Дюмин: в работу по нацпроектам необходимо включать предприятия ОПК

Тула, , 14:46 — REGNUM Тульская область активно включилась в работу по реализации национальных проектов в соответствии с майским указом президента России. Об этом, как сообщили ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства региона, заявил губернатор Алексей Дюмин 15 февраля в ходе встречи председателя правительства РФ Дмитрий Медведева с руководителями российских регионов на площадке Российского инвестиционного форума в Сочи.

Алексей Дюмин, возглавляющий рабочую группу «Промышленность» Государственного совета РФ, рассказал о возможностях использования отечественной продукции и создании дополнительных производств для целей национальных проектов. Тульский губернатор отметил, что при развитии отечественного производства большое значение имеет формирование стабильного спроса и понятной номенклатуры. Он добавил, что в стране есть успешный опыт проектов по импортозамещению, и обозначил задачи по совершенствованию процедур госзакупок отечественной продукции, максимальному использованию новых инструментов поддержки инвестиционной и производственной активности, которые дают сегодня другие нацпроекты.

«В эту работу необходимо включить предприятия ОПК, перед которыми президент поставил задачу увеличить объемы выпуска гражданской продукции до 30% к 2025 году и до 50% к 2030-му. Оборонка сегодня обладает финансовыми, инженерными и техническими возможностями для быстрого развертывания новых производств», — подчеркнул Алексей Дюмин.

«Уже сегодня мы можем говорить о конкретных примерах гражданской продукции, выпускаемой нашей оборонкой. Тульским НПО «Сплав» разработаны медицинские диагностические комплексы «Ангел» и «МТЭК». В прошлом году первые 10 комплексов поступили в медицинские учреждения Тульской области. Для выхода на серийное производство необходимо формирование государственного заказа в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение», — отметил Алексей Дюмин.

Другой пример такой работы — производство уборочной и дорожной техники, к производству которой приступил «Туламашзавод». Техника может применяться для проектов «Жилье и городская среда» и «Безопасные и качественные автомобильные дороги», при этом ее цена ниже зарубежных аналогов.

Глава Тульской области отдельно подчеркнул: регион сегодня имеет инвестиционный и промышленный опыт и потенциал, тесно работает с Минпромом, Минэком и правительством России для создания новых секторов и даже отраслей промышленности для реализации задач, поставленных президентом.