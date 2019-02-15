В Костроме построят новую сеть канализации на 4 млн рублей

Кострома, , 14:44 — REGNUM В Костроме начали строить новую сеть канализации в районе улицы Депутатской и проспекта Текстильщиков, сообщает городская администрация. На данные цели будет потрачено почти 4 миллиона рублей.

Протяженность нового участки ветки составит 230 метров. Местные власти обещают завершить работы в апреле текущего года. С появлением новой сети новостройки на проспекте Текстильщиков и другие частные дома, расположенные в этом районе, смогут подключиться к централизованной системе водоотведения.

«Работы выполняет подрядная организация методом горизонтально-направленного бурения без разрушения асфальто-бетонного покрытия проезжей части улиц», — отмечают в администрации города.

ИА REGNUM напоминает, что в текущем году на развитие систем водоснабжения и канализации Костромы будет потрачено более 150 миллионов рублей.

Горводоканал планирует обновить оборудование, провести автоматизацию забора, очистки воды, перекачки стоков. Около 10 километров сетей обещают построить заново, 5 километров старых труб заменить на полипропиленовые.

Отметим, что в число крупных проектов на текущий год вошли: перевод системы обеззараживания воды на станции очистки с жидкого хлора на гипохлорит натрия и реконструкция водопроводной насосной станции «Октябрьская» и второго блока НФС.