От самой низкой до наивысочайшей: разброс учительских зарплат в УФО

Салехард, , 14:37 — REGNUM В Уральском федеральном округе самые высокие и почти самые низкие зарплаты учителей в стране. Росстат опубликовал показатели средней заработной платы педагогических работников общего образования по субъектам Российской Федерации за январь-декабрь 2018 года, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно статистическому наблюдению, самую высокую зарплату в России получают учителя Чукотского автономного округа — 93,1 тыс. рублей, Москвы — 92,9 тыс. рублей и Ямало-Ненецкого автономного округа — 90,6 тыс. рублей.

Самая низкая оплата труда учителя в регионах Северо-Кавказского федерального округа: от 20,9 тыс рублей в Дагестане до 22,6 тыс. рублей в Чечне.

Отметим, что в Уральском федеральном округе, куда входит ЯНАО с его самыми высокими показателями, есть приближающаяся к чеченском результату по учительским зарплатам Курганская область с 24,8 тыс. рублями.

В целом по УФО, согласно Росстату, средняя зарплата школьных педагогов составляет 41,9 тыс. рублей. В Тюменской области учителя якобы получают 60 тыс. рублей, В Югре — 63,9 тыс. рублей, в Свердловской области — 34,3 тыс. рублей, в Челябинской — 31,9 тыс. рублей.

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