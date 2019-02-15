Пятница, 15 Февраля 2019 года
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«Тяжмаш» получил добро на поставку оборудования для турецкой АЭС «Аккую»

Экономика

Турецкая комиссия подписала акты и протоколы, подтверждающие готовность завода к производству оборудования

Сызрань, Самарская область, 15 февраля 2019, 14:34 — REGNUM  Посетившая завод «Тяжмаш» турецкая комиссия подтвердила готовность предприятия к производству оборудования для АЭС «Аккую», сообщает 15 февраля пресс-служба завода.

В составе комиссии работали представители «Аккую нуклеар аноним ширкети» и Турецкого агентства по атомной энергии. Они проинспектировали производственные цеха предприятия, в которых будут выполняться заказы для турецкой стороны, а также оценили соответствие международным требованиям основной лаборатории и рентген-лаборатории завода.

«Итогом работы стало подписание актов и протоколов, подтверждающих готовность предприятия к запуску в производство оборудования шахты реактора и очередных узлов ловушки для энергоблока №1», — говорится в сообщении.

Также специалисты «Тяжмаша» изготовят ферму-консоль, направляющую плиту, площадку обслуживания ловушки и упорную ферму оборудования шахты реактора. В соответствии с подписанными контрактами машиностроители оснастят два энергоблока АЭС «Аккую» ловушками и четыре энергоблока — оборудованием шахты реактора и шахты ревизии. Выполнение всего объёма работ потребует несколько лет.

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