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Безвизовый режим в Японию — вполне логичен: эксперт

Экономика

Страна рассчитывает на активизацию приграничного туризма

Безвизовый режим в Японию — вполне логичен: эксперт
Андрей Грук © ИА Красная Весна
Туристы. Замок Химэдзи. Япония

Москва, 15 февраля 2019, 14:31 — REGNUM  Решение об отмене виз для российских туристов представляется вполне логичным — жители России любят путешествовать и довольно много денег тратят в поездках, а японские власти предпринимают активные усилия по развитию въездного туризма, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев.

При этом Япония, в отличие от ряда других развитых стран, может не опасаться наплыва нелегальных мигрантов из России — им там будет очень сложно интегрироваться.

«Вероятно, японская сторона также рассчитывает на активизацию приграничного туризма с Курильских островов и Сахалина, что позволит улучшить отношение их населения к Стране восходящего солнца. Не стоит забывать, что в Японии не теряют надежды на возвращение так называемых «северных территорий», — отметил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, СМИ писали, что граждане России, возможно, скоро смогут посещать Японию без оформления визы. Такой вариант в настоящее время прорабатывает японское правительство.

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