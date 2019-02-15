Прогноз: разделение РФ на 12 макрорегионов не даст стране ничего хорошего

Москва, , 14:39 — REGNUM Предусмотренное Стратегией пространственного развития РФ разделение России на 12 макрорегионов — это реформа, которая мало что изменит, полагает экономист Сергей Хестанов. Об этом он заявил 15 февраля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя подписание соответствующего документа премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

«Прежде всего надо сказать, что подобного рода эксперименты уже были, — сказал Хестанов. — Например, имела место территориальная реформа, связанная с появлением областей вместо губерний. Каких-то радикальных изменений такого рода реформы обычно не дают. Чаще всего это носит косметический характер. Иногда даже конъюнктурный. Забавно, но та же самая Липецкая область появилась в результате выделения фрагментов Воронежской и Тамбовской областей с целью просто создать должность первого секретаря обкома партии для нужного человека».

Поэтому, как полагает Хестанов, само по себе решение разделить РФ на 12 макрорегионов носит тактический характер.

«Никаких особых плюсов, но и, к счастью, особых минусов оно, скорее всего, не принесёт, — спрогнозировал экономист. — Пока самое правильно отношение к этой инициативе достаточно нейтральное. Плюс всегда существует риск, что эта инициатива вызовет к жизни увеличение чиновничьего аппарата, что мы неоднократно наблюдали на примере развития министерств и ведомств».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в России утверждена Стратегия пространственного развития страны до 2025 года. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Объявленные цели стратегии — сокращение межрегиональных различий в уровне и качестве жизни людей, ускорение темпов экономического роста и обеспечение национальной безопасности.

Согласно Стратегии, пространство России делится на 12 макрорегионов. Это Центральный, Центрально-Чернозёмный, Северо-Западный, Северный, Южный, Северо-Кавказский, Волго-Камский, Волго-Уральский, Уральско-Сибирский, Южно-Сибирский, Ангаро-Енисейский, Дальневосточный.

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