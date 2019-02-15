Мутко: проект Стратегии пространственного развития лёг в основу нацпроектов

Сочи, Краснодарский край, , 14:22 — REGNUM Работа по интегрированию подписанной правительством РФ Стратегии пространственного развития страны до 2025 года в структуру национальных проектов уже началась. Об этом на полях Российского инвестиционного форума, который проходит в Сочи, рассказал заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко.

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Медведев пообещал лично контролировать исполнение нацпроектов в регионах

«Нацпроекты уже разрабатывались на основе проекта стратегии. Теперь, после подписания стратегии, наша задача — в течение трёх месяцев сделать план её реализации», — приводит ТАСС слова Мутко.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 15 февраля, премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил Стратегию пространственного развития страны до 2025 года. Согласно стратегии, нацеленной на сокращение межрегиональных различий в уровне и качестве жизни людей, ускорение темпов экономического роста и обеспечение национальной безопасности, пространство России делится на 12 макрорегионов. При этом документ ещё на стадии проекта, который осенью 2018 года был опубликован на сайте Минэкономразвития, сразу обратил на себя внимание благодаря множеству сомнительных решений.

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«Будто писал студент» — о Стратегии пространственного развития РФ

Напомним, в России на реализацию национальных проектов на период с 2019 по 2024 годы планируется направить 25,7 трлн рублей, причём больше половины средств будет выделена из федерального бюджета — 13,1 млрд рублей.

Больше всего средств предполагается затратить на реализацию комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры — на него выделят 6,348 трлн рублей. Не менее затратным окажется и национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» — на него направят 4,779 трлн рублей.

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