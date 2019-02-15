Силуанов прокомментировал задержание в Москве Майкла Калви

Сочи, Краснодарский край, , 14:22 — REGNUM Первый вице-премьер РФ Антон Силуанов прокомментровал задержание в Москве предпринимателя Майкла Калви, сообщает РБК.

Силуанов заявил в кулуарах форума «Сочи-2019», что в этом деле надо разбираться, однако, если подтвердятся факты, никто не может дать поблажки нарушителям.

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«Если это мошенничество, что тут можно сказать: не надо нарушать законодательство. Надо просто разобраться, если подтвердятся факты, никто не может дать поблажки нарушителям. Нарушать закон никто не должен будь-то иностранец или россиянин здесь нет разницы», — сказал первый вице-премьер.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве задержан основатель инвестиционной компании Baring Vostok Майкл Калви. 15 февраля Басманный суд Москвы избирает ему меру пресечения.

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