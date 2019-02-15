На строительство Рогунскной ГЭС из бюджета Таджикистана выделят $223 млн

Душанбе, , 14:24 — REGNUM На строительство Рогунской ГЭС в Таджикистане из республиканского бюджета на 2019 год планируется выделить 2,1 млрд сомони ($222,6 млн), заявил министр финансов республики Файзиддин Каххорзода, сообщает 15 февраля агентство «ТаджикТА».

По его словам, в 2018 году из бюджета было выделено 4,7 млрд сомони ($498,4 млн), в том числе 3,4 млрд сомони ($361 млн) из государственного бюджета. Общая сумма превысила показатели 2017 года на 23%.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 декабря 2018 года президент Таджикистана Эмомали Рахмон заявил, что с начала строительства Рогунской ГЭС освоено 24 млрд сомони ($2,55 млрд) из всех источников финансирования.

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