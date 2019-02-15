Валютные и торговые войны — путь в никуда: мнение

Москва, , 14:13 — REGNUM История человечества свидетельствует, что война — это неотъемлемая, врожденная составляющая человеческого существования. С одной стороны, человек, как часть всего живого, стремится удовлетворить свои чисто биологические потребности, но с другой — как существо в высшей степени социальное, жаждет признания себя со стороны другого и, более того, подчинения этого другого. Таким образом, война подразумевает не только физическое выживание, но и навязывание собственных ценностей другой стороне, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик компании «ФинИст» Геннадий Попов.

«С течением временем представления о типах, характере и методах войн менялись сообразно изменяющимся реальностям, но всегда были связаны с завоеванием, экспансией или вмешательством, имея целью подчинить себе или своим интересам чужие страны и народы. В последние годы в международных отношениях возобладала стратегия скрытых враждебных действий, основанная на комбинации военных угроз с политическими, экономическими и информационными методами воздействия на противника», — сказал Попов.

В современном лексиконе изначальное понятие «война» стало размываться «мирными» экономическими определениями — валютная, торговая, тарифная и пр., по сути, расширивших военный арсенал достижения геополитических целей. Но не следует забывать, что за валютными войнами всегда следуют торгово-экономические, которые могут привести к реальным военным конфликтам. Третья валютная война началась в 2010 году как последствие мирового экономического спада 2007 года, однако ее масштабы и последствия лишь сейчас оказываются в центре внимания. Осознав, что валютные бои неэффективны, страны развязывают торговую войну, начиная с введения пошлин и других торговых барьеров.

«Уходящий год прошел под знаменем торговой войны, развязанной президентом США Дональдом Трампом. За это время в качестве участников в ней отметились все более-менее крупные американские «контрагенты»: от ближайших соседей и европейских союзников до идеологических соперников в лице Китая и России. «Китай и США заглянули в пропасть и решили не рисковать», — такими словами можно резюмировать текущую ситуацию по поводу торговых противоречий между двумя странами, которая, судя по последней информации, готова разрешиться мировым соглашением. В итоге противостояния — замедление роста мировой экономики, десятки пострадавших стран, взрывная волатильность на финансовых рынках и потраченные впустую миллиарды долларов, а также подверженные радикальному пересмотру устоявшиеся торговые отношения и нормы», — отметил эксперт.

В журналистской полемике тарифную войну США против Китая сравнивают с санкционной против России, развязанной Западом еще в 2014 году. Но, если торговые ограничения против Китая достаточно легко корректировать или даже отменить, поскольку они введены на основании единоличных указов Трампа, то избавиться от антироссийских санкций будет гораздо сложней, потому что они являются плодом коллективного законодательного творчества Конгресса США. На днях тема антироссийской санкционной войны обрела новый импульс и более широкие очертания.

13 февраля группа сенаторов США представила законопроект под броским названием «В защиту безопасности США от акта агрессии Кремля», предусматривающий введение дополнительных санкций против России.

«По сравнению с предыдущей версией, предложенной Конгрессу в августе 2018 года, новый законопроект содержит санкции, связанные с «поддержкой освоения нефтяных ресурсов в России», и санкции в отношении российских государственных энергетических проектов за пределами РФ. Также законопроект предусматривает санкции в отношении российского киберсектора и ужесточение ограничений в отношении суверенного долга РФ. Еще одно изменение касается санкций против российского кораблестроительного сектора за инцидент в Керченском заливе.

В качестве «ложки меда» сенаторы США предложили смягчить предстоящие санкции в отношении банковской системы России. В новой редакции законопроекта не упоминается о блокировке операций и активов конкретных российских банков в американской юрисдикции. Однако сохраняется возможность на усмотрение президента США ввести ограничения против любого российского банка, который, по его мнению, спонсирует «вмешательство России» в демократические процессы по всему миру», — пояснил Попов.

Интересно, что накануне публикации законопроекта об антироссийских санкциях на информационных лентах появилась аналитическая записка от американского инвестиционного банка Morgan Stanley, в которой сообщалось о возросших рисках, связанных с перекупленностью российских активов, и рекомендацией закрывать позиции или хеджировать их, исходя из курса доллара США на уровне 68,50 руб. Российский рынок акций отреагировал снижением капитализации более чем на 1,3%, а курс рубля показал в моменте снижение до одномесячного минимума 67,16 за один доллар США.

«Так что же произойдет дальше, сказать трудно. В условиях усилившегося давления санкционной угрозы в отношении России вероятен рост оттока капитала из российских активов. А если негативный новостной фон сохранится, то российская валюта может продолжить снижение и закрепиться в новом диапазоне 67−71 руб./доллар», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, новая версия законопроекта «О защите американской безопасности от агрессии Кремля» (DASKA), внесенная в сенат Конгресса США 13 февраля, смягчает возможные санкции против российских банков.

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