Без транзита — Киев просит Газпром закрутить вентиль: обзор энергетики

Андрей Стеценко, , 18:49 — REGNUM

Газ

Согласно данным компании «Укртрансгаз» (оператор украинской газотранспортной системы), запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) по состоянию на 12 февраля (последняя доступная на сегодня статистика) составили 10,505 млрд кубометров. Таким образом, запасы природного газа в ПХГ со 2 февраля сократились на 548 млн кубометров. Или более чем на 6,5 млрд кубометров — если считать с начала отопительного сезона.

В прошлый раз мы писали о том, что Украина резко сократила импорт газа в январе (на 554 млн кубометров). Однако уже в начале февраля украинцы начали резко наверстывать эту экономию. По данным «Укртрансгаза», в период 1−4 февраля среднесуточный объём импорта достигал 21,6 млн кубометров (8 млн кубометров в те же дни 2018 года).

Появились реальные подтверждения того, что в правительстве строили излишне оптимистичные планы относительно роста газодобычи на Украине. На последнем заседании кабмина премьер-министр Владимир Гройсман наконец-то это признал, однако попытался спихнуть вину на «Укргаздобычу»:

"Я крайне недоволен тем, что «Укргаздобыча»… план, который мы утвердили до 2020 года,… фактически провалила. Это вызывает у нас беспокойство, очень важно это исправить в ближайшее время».

Так глава правительства Украины оценил добытый газовиками 21 млрд кубометров за прошлый год. К слову — формально это наивысший уровень за период независимости.

Однако если руководство компании и критиковать, то совсем не за это, считает экс-глава минрегионразвития Алексей Кучеренко.

«1,5 млрд кубометров газа списаны госкомпанией «Укргаздобыча» на т. н. производственно-технологические затраты. За всё время существования УГД и до прихода «реформаторов» эта цифра не поднималась выше 0,3 млрд кубометров. 1,2 млрд кубометров стоят ориентировочно 400 млн долл. Все признаки особо опасного преступления налицо», — подчеркивает специалист.

При этом Кучеренко связывает недавнее увольнение главы компании (8 февраля стало известно, что НАК Нафтогаз Украины прекратит контракт с руководителем «Укргаздобычи» Олегом Прохоренко с 15 марта), именно с этим внезапным пятикратным ростом затрат:

«…Думаю, его надолго эвакуируют в Лондон для минимизации рисков. Очевидно, что он знает, кто давал ему команды».

Тариф на газ для населения Украины в очередной раз вырастет во II квартале нынешнего года, напомнили в Нацбанке Украины. В этот раз — на 13,6%, т. е. стоимость кубометров вплотную приблизится к 10 грн/кубометр. Ранее ожидалось, что тариф вырастет только на 11,7%, однако в НБУ пояснили, что из-за решения отложить предыдущее подорожание с ноября 2018-го на январь 2019 года величину коррекции приходится пересматривать.

В конце января Украина впервые протестировала возможность экспорта газа в Европу. Т. е. ситуация получается, мягко говоря, несколько шизофреническая. С одной стороны, Украина импортирует газ, причём с маржой европейских посредников. С другой — тестирует возможности для собственного экспорта. С третьей — увеличивает стоимость газа для собственного населения.

Скажем, в январе средняя стоимость импорта составила 318 долл./1000 кубометров (примерно 8900 грн). Это уже сравнимо с текущей стоимостью газа. А после подорожания украинцы будут платить за ту же тысячу кубометров 10 000 грн. — т. е. более чем на 1000 грн дороже, чем стоит его закачать из стран Европы. А ведь в этой стоимости учитывается в т. ч. стоимость его доставки из российских месторождений до границы Украина — ЕС.

Страдает не только население, но и промышленность, в основном химическая, напоминает эксперт сооснователь Института энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

«…Влияние на химпром можно проследить по тому, как он сейчас работает — его практически уничтожили. Он не работает. Одесский припортовый завод в прошлом году работал три месяца. Химия в лучшие годы потребляла до 8 млрд кубометров, это была мощная экспорто-ориентированная отрасль. Ситуация с химпромом — следствие реформы рынка природного газа. Кроме того, Запад против средневзвешенной цены для промышленности, которую можно было бы установить, смешав купленный газ с газом собственной добычи. МВФ настаивает на том, что должен быть импортный паритет», — цитирует его издание «Главред».

"Знаете, сколько Украина использовала газа в 2017 году? 14 млрд кубометров… Знаете, сколько Украина использовала газа в 2018 году? 10,5 млрд кубометров… И это наш решительный шаг к повышению энергоэффективности и обеспечению энергонезависимости государства», — такое странное заявление сделал Пётр Порошенко 14 февраля во время празднования по случаю 85-летия АО «Турбоатом» в Харькове.

Странностей здесь сразу две. По официальной информации профильных ведомств, в прошлом году Украина израсходовала 32,3 млрд кубометров газа. Ну в самом деле: собственная добыча — 21 млрд кубометров, половину (по версии Порошенко) израсходовали. А вторую куда девали?

Вторая странность ещё более печальная для украинского гаранта. Расход газа потребителями в 2018 году не сократился, а, наоборот, вырос (+400 млн кубометров).

На самом деле, примерно неделю назад Порошенко уже озвучивал эти же самые цифры, только тогда он совершенно верно охарактеризовал эти величины. 14 и 10,5 млрд кубометров — это величина импорта (а не потребления) газа в 2017 г. и 2018 г. соответственно.

Если взять официальные данные за январь, то тут всё примерно так, как заявил Порошенко — тенденции совпадают. Добыто 1,8 млрд кубометров газа (+1% к январю 2018). Расход потребителями всех категорий — 4,4 млрд кубометров (-1%).

Кроме того, сообщается, что импортировали в январе всего 200 млн кубометров газа (-69%), а транзитировали — 7,6 млрд кубометров (+26%).

Переговоры о новом контракте на транзит российского газа через Украину (текущий, подписанный от Киева еще Юлией Тимошенко в 2009 году, истекает в конце этого года) пока не увенчались никакими результатами. Более того, пишут украинские профильные СМИ, есть все основания полагать, что Россия снизит давление в транзитной трубе, что чревато для «Нафтогаза» большими проблемами:

«Впечатление такое, что наши политики сами подталкивают Газпром закрутить вентиль. Но нужно понимать, что снижение транзита обозначает, что поддерживать давление в магистральных сетях нужно будет другими способами, в частности, закачивая газ из подземных хранилищ, то есть своего рода реверсом. А как его обеспечить, если хранилища полупустые? Другими способами обеспечить поставку газа, скажем, в восточные области страны, будет непросто. Если давление в трубе упадет до 20%, нас ждет повторение событий газовой войны 2009 года. Но тогда у нас было больше газа в хранилищах, что позволяло организовать реверс. Теперь это невозможно», — поясняет энергетический эксперт Геннадий Рябцев.

Кризис ЖКХ

Очередное повышение цен на холодную воду, отопление, горячую воду и газ с января-февраля 2019 года оказалось не единственным сюрпризом, припасённым властью для украинцев. Оказалось, что министерство регионального развития, не привлекая лишнего внимания, подготовило и даже успело принять важный документ: «Методику распределения между потребителями объёмов потребленных в здании коммунальных услуг». Если коротко, это означает, что теперь жильцы будут обязаны платить не только за кубометры, киловатт•часы и килокалории, которые потребили лично они, но и долю т. н. небаланса — объёма услуг, который дошёл до дома и «потерялся».

"Нас теперь интересует только домовой счетчик. По нему должно быть уплачено, а если показания домового и квартирных счетчиков не совпадают — разницу платят жильцы», — очертил свою позицию глава «Житомирводоканала» Андрей Никитин в комментарии для «Страна.ua».

Применять методику должны были начать уже с февраля, но пока взяли паузу. Возможно, из-за судебных исков и/или их угрозы.

«Мы в ближайшее время через суд попытаемся сначала приостановить действие этого документа, а затем — вовсе его отменить. Налицо грубейшие нарушения законодательства. Документ был принят без общественного обсуждения и соответствующих экспертных выводов, неоправданно возлагает расходы монополистов на потребителей», — пишет в Facebook глава адвокатской компании «Кравец и партнеры» Ростислав Кравец.

НАБУ против формулы «Роттердам+»

Совсем неромантичным выдалось 14 февраля для Национальной комиссии по регулированию сфер энергетики и коммунальных услуг. В офис НКРЭКУ с обыском нагрянули детективы Национального антикоррупционного бюро. Причина обыска — досудебное расследование с очень длинным названием. По факту НАБУ интересует обоснованность скандальной формулы «Роттердам+», а также возможные злоупотребления, которые могло допустить руководство НКРЭКУ, когда принимало постановление об использовании этой формулы в украинской энергетике. Отметим, что НАБУ ведёт своё досудебное расследование по этому делу ещё с марта 2017 года (!), т. е. уже почти 2 года.

Напомним, это уже не первый обыск в НКРЭКУ. Детективы уже приходили к регулятору в августе 2017 года. Возможно, это совпадение, однако в начале февраля стало известно о решении Соломенского районного суда Киева, которым постановлялось, что НАБУ обязана вернуть Нацкомиссии технику, изъятую во время того обыска.

Забавно, что расследование НАБУ, по сути, не имеет смысла: уже с июля формула в любом случае перестанет работать, поскольку с этого момента (как ожидается) начнёт работать полноценный рынок электроэнергии с новыми механизмами тарифообразования.

6 RobillardMichel Обыск

В издании «Капитал» прикинули стоимость информационной кампании по дискредитации формулы «Роттердам+» в СМИ. По мнению опрошенных изданием медиа-экспертов, общие затраты превышают 5 млн долл.

Электроэнергия

Любопытно, что с обысками детективы пришли именно в НКРЭКУ, ведь с таким же успехом можно было бы идти в администрацию президента. Так, по словам члена комитета кредиторов «Центрэнерго» Дмитрия Крючкова, компания ежемесячно приносит окружению президента колоссальные суммы.

«90% схем на «Центрэнерго» — это уголь [т. е. схемы, ключевой элемент в которых — именно «Роттердам+» — ред]. Схема проста — закупил по одной цене — продал по другой, разница — в карман. Плюс — манипуляции с классностью [угля]», — поясняет он изданию «Страна.ua».

В ход идёт даже система электронных закупок «Прозорро», изначальная цель которой — борьба с коррупцией в ходе госзакупок. Эксперт поясняет, что через «Прозорро заключается контракт по одной цене, а когда дело доходит до его реализации, заключается допсоглашение: якобы у поставщика резко изменились условия. И на предприятие заходит супердорогой уголь: 105−110 долларов за тонну.

«Это дороже, чем в Роттердаме», — подчеркивает эксперт.

Дороже — это примерно 90−150 млн долл. в год. Как раз столько переплачивают потребители махинаторам на «Центрэнерго».

Суммарные долги производителям электроэнергии достигли 33,6 млрд грн (4,7 млрд грн за год). Об этом сообщила глава НКРЭКУ Оксана Кривенко.

До календарного начала весны — всего две недели, и на Украине заговорили о годовщине «Прикрути» (масштабный энергокризис в начале марта 2018 года) и возможности его повторения. Причина негативных ожиданий — запасы топлива на ТЭС и ТЭЦ активно снижаются. По состоянию на 8 февраля угля на ТЭС оставалось около 880 тыс. тонн (277 тыс. тонн антрацита и 603 тыс. тонн угля газовой группы). Да, это на 15% больше, чем на начало месяца, зато на 40% меньше, чем на ту же дату в феврале 2018-го. Ещё 260 тыс. тонн имелось на ТЭЦ.

Если не хватает угля, тепловики и энергетики теоретически могут переходить на резервное топливо — мазут и газ. Но с мазутом вообще плохо, его запасы почти вполовину ниже прошлогодних. Газа почти на 11% меньше и он дорогой.

«Ранее считалось, что для нормального прохождения отопительного сезона стране нужно 21,5 млрд кубов газа, 4 млн тонн угля и 1 млн тонн мазута в качестве резервного топлива. Теперь же нормы «ужали». Газа, по мнению правительства, достаточно только 14 млрд кубометров, угля — 1 млн тонн, а о мазуте чиновники вообще «забыли». При этом потребности страны остались прежними», — напоминает эксперт по энергетике Геннадий Рябцев корреспонденту «Страна.ua».

Ещё одной проблемой, по его словам, стал резкий скачок стоимости угля на биржах.

Член комитета кредиторов «Центрэнерго» Дмитрий Крючков говорит о супердорогом угле стоимостью 105−110 долл./тонну. Ещё осенью так и было. А теперь это рядовая цена. В итоге все на Украине сидят на старых запасах, стараются не покупать уголь или покупать по-минимуму:

«На полную мощность [из 3 ТЭС «Центрэнерго» — ред.] сейчас работает только Углегорская ТЭС, на Змиевской работает 1 блок. Загрузка всех станций — 17%», уточняет Крючков.

Технически купить уголь — не проблема, однако формула «Роттердам+» работает весьма условно. Энергетики знают, что если они заложат в себестоимость производства электроэнергии уголь стоимостью 105 долл., то их затрат просто никто не покроет, потому то согласованная стоимость — на 20−25 долл./тонну меньше.

Ещё одна причина падения запасов — проблемное начало отопительного сезона. Как известно, тогда порядка 20−30 городов разной величины и ещё около сотни населённых пунктов столкнулись с проблемами: коммунальщики не могли начать подачу тепла — облгазы отказывали им в подаче газа из-за долгов за прошлые периоды. Затем так или иначе в ситуации разобрались, но проблемы остались: коммунальщики топили на минимуме. Поэтому население части городов догревалось бытовыми обогревателями, из-за чего потребление электроэнергии выросло в сравнении с прошлым сезоном примерно на 10%.

Что же касается мазута, то тут совсем просто: ТЭС попросту его не закупали. То что есть — старые запасы. В прошлом году на Украине запретили использование мазута с содержанием серы более 1%. Между тем Украина и, например, Белоруссия производят именно такое топливо. Более качественный можно купить в странах ЕС, однако текущий тариф на электроэнергию этого не позволяет.

Компания «Укрэнерго» (оператор энергосистемы Украины) с 4 февраля перешла в управление министерства финансов, говорится в соответствующем сообщении министерства. При этом представители министерства также вошли в состав набсовета компании, а возглавил его экс-глава представительства ЕБРР на Украине Шевки Аджунерю.

«Задачей минфина является ускорение процесса корпоратизации «Укрэнерго». Это позволит достичь значительного прогресса в имплементации законодательства о рынке электроэнергии, сделает возможным сертификацию «Укрэнерго» как независимого оператора системы передачи э/э, позволит отделить контроль за производством э/э и ее передачей», — так объяснили в минфине этот шаг.

Однако известно также, что контроль минфина над компанией был одним из условий получения Украиной транша кредита от ЕС в размере 500 млн евро, который в правительстве ожидают уже этой весной (программа т. н. макрофинансовой помощи ЕС в размере 1 млрд евро).

В прошлом обзоре мы сообщали о масштабных планах строительства СЭС на юге Украины — в основном норвежскими инвесторами. Под эти проекты в Виннице даже открылся завод по промышленному производству солнечных панелей. Предприятие уже может выпускать панели для производства 200 МВт электроэнергии в год, однако на заводе завершают строительство второй очереди, которая увеличит его мощность вдвое.

Уголь

В минэнерго подвели данные по добыче угля за 2018 год. Как оказалось, формально она даже выросла — до 27,48 млн тонн (+4,9% к 2017 году), чего не бывало уже несколько лет подряд. Впрочем, государство тут ни при чём, роста добычи добились за счёт частных шахт.

9 tunaolger Шахтер

Нефть

Информация Государственной фискальной службы подтверждает слова экспертов о том, что Украина перестала покупать мазут собственного производства. В январе производители экспортировали почти 51 тыс. тонн нефтепродуктов общей стоимостью 20,52 млн долл. При этом большая часть этого экспорта — мазут, риформат и бензолсодержащая фракция. Продавали, соответственно, в Латвию, Литву и Грецию. Т. е. производители столкнулись с тем, что не могут продать мазут внутри страны и продают его тем, кто сможет его очистить до норм, принятых в ЕС.

Транзит нефтепродуктов через территорию Украины продолжает сокращаться — 2,4 тыс. тонн в январе (-0,4 тыс. тонн в сравнении с январём прошлого года).

А вот транзит нефти, напротив, вырос почти до 1,1 млн тонн (+52 тыс тонн в сравнении с январём 2018 года).

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