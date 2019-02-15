«Леруа Мерлен» построят в Смоленске к лету 2020 года

Смоленск, , 14:10 — REGNUM Соглашение о сотрудничестве, предполагающее строительство в Смоленске торгового центра «Леруа Мерлен», подписали 14 февраля на Российском инвестиционном форуме в Сочи губернатор Смоленской области Алексей Островский и генеральный директор компании «Монолитстрой-Плюс» Сергей Елизаров, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона.

Под строительство торгового центра выбран участок в 13 тыс. кв. м в Заднепровском районе областного центра (ул. Кутузова). Здесь же будет размещена парковка на 700 машиномест. Общий объем инвестиций в проект оценивается в сумму около 1,4 млрд рублей. Регион получит более 150 новых рабочих мест.

В соответствии с планами, уже летом 2020 года жители Смоленска и близлежащих районов получат возможность приобретать товары для дома, сада, ремонта в одном месте — пока в регионе нет специализированных ТЦ подобного масштаба.

Глава региона Алексей Островский на церемонии подписания соглашения отметил, что оно стало «логическим завершением проведенных переговоров с руководством крупнейшей международной компании «Леруа Мерлен».

«Как главу региона меня не может не радовать, что в течение ближайших лет у нас будет построен торговый комплекс «Леруа Мерлен», и смоляне, не выезжая за пределы области, экономя время и деньги, смогут оценить большой выбор товаров для строительства, ремонта и обустройства дома, сада, а также высокий сервис обслуживания. Специализированных торговых центров такого уровня в Смоленской области еще не было», — заявил Островский.

«Строительство торгового центра «Леруа Мерлен» в Смоленской области — пятый совместный проект компании «Монолитстрой-Плюс» и «Леруа Мерлен Восток», реализуемый на протяжении последних трех лет. В настоящее время мы приступили к проектным работам — уже подписан договор генерального подряда, разрабатывается проектно-сметная документация. Мы планируем завершить строительство и открыть этот гипермаркет для смолян летом будущего года», — сообщил Сергей Елизаров.

«Леруа Мерлен» (Leroy Merlin) — международная компания-ритейлер, специализирующаяся на продаже товаров для строительства, отделки и обустройства дома, дачи, сада и являющаяся лидером на рынке строительных магазинов во Франции, Италии, Испании, Бразилии и России.