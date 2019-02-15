В Госдуме ответили на жалобы Киева об отказе в транзите в обход норм ВТО

Москва, , 14:05 — REGNUM В Госдуме назвали глупостью обвинения Украины в том, что Россия якобы нарушает положения ВТО по отношению к украинскому экспорту, передает корреспондент ИА REGNUM 15 февраля.

«Очередная абсурдная глупость украинских властей и их корявой попыткой уйти от ответственности за устроенный коллапс на Украине», — отметил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк, комментируя заявление минэкономики Украины.

Он высказал недоумение, что власти Украины продолжают требовать от России каких-то особых условий для украинских товаров, ссылаясь на ВТО.

«Принятые российским правительством защитные меры являются зеркальным ответом на украинские антироссийские санкции и постоянную агрессию со стороны Киева», — заявил Железняк.

Россия и впредь не намерена действовать в ущерб своим гражданам и собственной экономике, подчеркнул он.

На заседании комитета ВТО по вопросам упрощения процедур торговли представители Украины обвинили Россию в ограничении свободы транзита.

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